Ausgebüxt: Kellmünz sucht ein Kamerunschaf

Dieser Schafbock ist derzeit einsam auf einer Wiese am Waldrand von Kellmünz, denn das andere Kamerunschaf ist ausgerissen.

Plus Die Gemeinde setzt die Tiere als „ökologische Rasenmäher“ ein. Eines davon ist ausgebrochen und wird gesucht.

Von Zita Schmid

In der Marktgemeinde Kellmünz wird derzeit ein Kamerunschaf vermisst. Denn von den zwei braunen Schafen mit den schneckenförmigen Hörnern, die auf verschiedenen gemeindlichen Grünflächen als „ökologische Rasenmäher“ eingesetzt werden, ist eines davon vergangene Woche ausgebüxt.

Das Tier wurde in den Kellmünzer Wäldern gesehen

Laut Bürgermeister Michael Obst wurde es zunächst in Filzingen gesichtet. Nun soll es sich in den Kellmünzer Wäldern aufhalten, wo es inzwischen ebenfalls gesehen wurde. Leider sei es sehr scheu und ließe sich nicht fangen, so der Bürgermeister. „Doch wir sind froh, dass es wohlauf ist“, ergänzt er.

Seit etwa vier Jahren hat die Marktgemeinde Kellmünz solche „vierbeinigen Mitarbeiter“ als tierische Landschaftspfleger beschäftigt. Zeitweise waren es vier Tiere, doch zwei davon sind bereits gestorben.

Zwei der Schafe sind bereits verstorben

Laut Obst erkrankten sie an einer Art Lungenentzündung, die durch Fressen von verschimmeltem Brot verursacht wurde. Der Tierarzt erklärte, dass sich der Schimmelpilz in der Lunge der Schafe festgesetzt hatte. Dies habe bei den Tieren dann innerhalb weniger Tage zum Tod geführt. „Deshalb sollte den Kamerunschafen niemals schimmliges Brot gegeben werden“, mahnt der Bürgermeister in diesem Zusammenhang alle Spaziergänger, von denen die Schafe mitunter gefüttert werden.

Sie hoffen, dass das Schaf von alleine zurückkehrt

Was das ausgebüxte Kamerunschaf anbelangt, so hofft die Gemeinde, dass es nun von alleine zum Schafbock zurückkommt. Dieser steht derzeit einsam auf einer Wiese am Waldrand von Kellmünz, wo man ihn ungewöhnlich oft laut blöken hört.

Das verschwundene Schaf sieht im Prinzip genauso aus, wie der Bock auf unserem Foto. Wer es sieht oder sogar einfangen kann, kann sich im Rathaus Kellmünz unter 08837/294 melden. Einen Namen, bei dem man es rufen könnte, trägt das Schaf nicht.

