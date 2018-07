vor 49 Min.

Ausgleichsflächen sind im Unterallgäu Mangelware

Wenn auf der grünen Wiese ein neues Wohngebiet entsteht, ist das immer auch ein Eingriff in die Natur. Dafür muss an anderer Stelle eine Fläche ökologisch aufgewertet wer den. Das Problem dabei: Es gibt kaum noch solche Flächen. Der Bauboom ist viel größer.

Werden Gewerbe- oder Wohngebiete ausgewiesen, müssen Gemeinden das kompensieren. Das wird im Unterallgäu immer schwieriger. Auch in Babenhausen ist das Thema.

Von Johann Stoll Und sabrina Schatz

Immer wenn Bagger anrollen, um Äcker und Felder für Wohn- oder Gewerbegebiete umzugraben, geht ein Stück Natur verloren. Weil die Wirtschaft im Unterallgäu seit Jahren heiß läuft, sind es seit 2000 Jahr für Jahr 16 Hektar Grund, die als ökologische Ausgleichsfläche benötigt werden. Das Problem dabei: Es wird immer schwieriger, überhaupt noch Flächen zu bekommen. Landwirte etwa brauchen den Grund oftmals selbst.

Auch die Marktgemeinde Babenhausen befasst sich derzeit mit dem Thema Ausgleichsflächen – nämlich für die Erweiterung des Gewerbegebiets am Schöneggweg. Dies war kürzlich auch Thema im Marktrat. Für die vorgesehene Nettobaulandfläche von rund zehn Hektar müssen knapp sieben Hektar Kompensationsflächen bestimmt werden, berechnete der Planer Wilhelm Daurer. Rund 5,5 Hektar sind ihm zufolge bereits gefunden. 1,5 Hektar fehlen noch. „Es ist generell schwieriger geworden, an solche Flächen zu kommen“, beurteilt Daurer aus eigener Erfahrung.

Bei dem System, so sagte es Landrat Hans-Joachim Weirather kürzlich vor den Unterallgäuer Bürgermeistern, gelte das Verursacherprinzip. Wer also mit einem Bau in die Natur eingreift, muss an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen. So manche Gemeinde, die wächst, tut sich allerdings sehr schwer, ausreichende Kompensationsflächen zu bekommen.

Die Sorgen hat die Staatsregierung im Jahr 2014 mit der Bayerischen Kompensationsverordnung aufgegriffen. Musste zuvor ein Eingriff möglichst in der Nähe ausgeglichen werden, haben die Kommunen seither mehr Spielraum. Sie dürfen sich auch etwas weiter entfernt bedienen. Allerdings führt das neue Verfahren auch dazu, wie der Landrat beklagt, dass Flächen im Unterallgäu von Kommunen aus Nachbarlandkreisen aufgekauft werden, um deren Ökobilanz wieder auszugleichen. In welcher Größenordnung Nachbarlandkreise im Unterallgäu wildern, dazu machte Weirather in der Sitzung keine Angaben. Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle des Landratsamtes, es habe bisher einen Fall gegeben.

Die derzeitigen rund 5,5 Hektar Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Babenhausen befinden sich hauptsächlich in der näheren Umgebung, längs der Günz, wie Planer Daurer auf Nachfrage sagt. Die Flächen sollen später so aufgewertet werden, dass sie „ökologisch wirksam“ sind – etwa, indem dort Gehölze angepflanzt und Lebensräume für Insekten und Pflanzen geschaffen werden.

Beim Ausgleichssystem gilt: Nicht jeder Eingriff wird gleich bewertet. Wird etwa ein asphaltierter Parkplatz überbaut, ist überhaupt kein Ausgleich notwendig. Anders sieht es aus, wenn ökologisch wertvolle Flächen verschwinden. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt bedient sich dabei eines Punktesystems. Art und Umfang eines Eingriffs in die Natur werden erfasst. Danach legen die Fachleute fest, wie groß der Ausgleich ausfallen muss. Die Gemeinden können Ausgleichsflächen auch auf Vorrat anlegen. Dafür bekommen sie einen Rabatt von drei Prozent Fläche pro Jahr und maximal zehn Jahre lang. Das hilft zwar der Umwelt nicht, entlastet aber die Gemeinden.

In der Theorie funktioniert das Ausgleichssystem. In der Praxis hinken viele Gemeinden gewaltig nach. Rund 40 Prozent der Ausgleichsflächen sind nach Angaben der Unteren Naturschutzbehörde gar nicht oder falsch angelegt worden. Hinzu kommt, dass viele Flächen unzureichend gepflegt werden, sodass die Natur wenig Nutzen hat. Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes, Jens Franke, sprach von 100 Hektar im Unterallgäu, die bisher nicht ökologisch hergestellt seien. Für die Gemeinden wäre naheliegend, die fachliche Kompetenz des Verbandes zu nutzen, der eng mit Landwirten zusammenarbeitet, warb Franke.

Diese Arbeit könnte in einer „Ökoflächenagentur“ für den ganzen Landkreis gebündelt werden. Landrat Weirather sieht darin für jede Gemeinde einen Riesenvorteil. Obwohl manche Kommunen guten Willens seien, bekämen sie nicht genügend Flächen. Die „Ökoagentur“ könnte hier für einen Ausgleich sorgen. Ob es so weit kommt, ist aber noch unklar.

In einem ersten Schritt sollen die Gemeinden einen Fragebogen erhalten. Damit will das Landratsamt ausloten, ob überhaupt Interesse besteht. Ziel sei es, Ausgleichsflächen in der Region zu schaffen und nicht außerhalb. Dem Landrat ist die gute, weitere wirtschaftliche Entwicklung nach eigenen Angaben ebenso wichtig wie der Erhalt der Naturräume. Er hält eine „Ökoflächenagentur“ für einen guten Weg, die Umwelt zu schützen.

Themen Folgen