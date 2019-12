vor 10 Min.

Ausgrabungen in Vöhringen sind abgeschlossen

Monatelang waren auf einem Grundstück an der Memminger Straße in Vöhringen Archäologen am Werk. Die VR-Bank will dort eine neue Filiale errichten. Doch Fundstücke verzögern den Bau.

Von Felicitas Lachmayr

Eigentlich sollte das Gebäude an der Ecke zwischen Memminger Straße und Bachgasse in Vöhringen längst abgerissen sein. Die VR-Bank Neu-Ulm will dort eine neue Filiale errichten. Doch seit Mai sind Archäologen am Werk. Denn das Grundstück liegt – wie dem bayerischen Denkmal-Atlas zu entnehmen – im Bereich eines ausgewiesenen Bodendenkmals. Das weiße Zelt über der Grabungsstelle ist abgebaut. Doch aktuell sind keine Archäologen mehr vor Ort. Wie das Landratsamt Neu-Ulm auf Nachfrage mitteilt, sind die Ausgrabungen unterbrochen.

Welche antiken Fundstücke im Boden schlummern und was bislang entdeckt wurde, ist nicht bekannt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das für die Grabungen auf dem Grundstück zuständig ist, hält sich bedeckt. Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin mit, dass die Maßnahme noch nicht ganz abgeschlossen ist. Es würden Untersuchungen laufen und es könnten noch keine Ergebnisse vorgelegt werden.

Unklar ist, aus welcher Zeit die Funde stammen

Nach Angabe der Sprecherin wird die anthropologische Untersuchung der Fundstücke von externen Partnern übernommen. Experten der Restaurierungswerkstätten des Landesamts für Denkmalpflege in Thierhaupten im Landkreis Augsburg sollen die Funde begutachten und analysieren. Dort werden schwerpunktmäßig historische Holzkonstruktionen und mineralische Baustoffe unter die Lupe genommen.

Noch ist auch unklar, aus welcher Zeit die Objekte stammen. Eine Datierung mit Hilfe der Radiokarbonmethode, einem Verfahren zur radiometrischen Datierung kohlenstoffhaltiger Materialien, steht noch aus, wie die Sprecherin des Landesamts für Denkmalpflege erklärt. Im Frühjahr, nach Abschluss aller Analysen, sei ein Termin mit der VR-Bank Neu-Ulm angedacht

Auf dem Grundstück soll eine Bankfiliale und Wohnungen enstehen

Das Geldinstitut hatte das Grundstück südlich des Mühlbachs erworben, um dort eine neue Filiale zu errichten und das Vöhringer Stadtcenter zu verlassen. Geplant ist auf dem Gelände, auf dem sich früher das Café Nieser befand, der Bau von zwei Gebäudeteilen. Im vorderen Teil, der direkt an der Memminger Straße liegt, soll im Erdgeschoss die neue Geschäftsstelle der Vöhringer Volksbank einziehen. Darüber sind 16 Wohnungen vorgesehen. Im zweiten Gebäudeteil sollen weitere 15 Wohneinheiten entstehen. Das Vorhaben wurde im Februar dieses Jahres bekannt gegeben, der Bauantrag wurde von der Stadt Vöhringen bereits genehmigt. Doch weil der Denkmalschutz auf dem Grundstück fündig wurde, konnte der alte Gebäudekomplex noch nicht abgerissen werden.

Wolfgang Kaimer, Sprecher der VR-Bank Neu-Ulm, erklärt, dass die Ausgrabungen vorerst abgeschlossen sind und es nun einen verlässlichen Zeitplan gibt. So soll je nach Wetterlage im März kommenden Jahres der Gebäudekomplex abgerissen und mit dem Rohbau begonnen werden. Das Landesamt für Denkmalpflege wird den Abriss begleiten. Erst dann soll es einen Abschlussbericht geben. „Wir hoffen, dass wir dann endlich Genaueres wissen“, sagt Kaimer. Denn bislang tappt auch er im Dunkeln was die Fundstücke angeht. Er vermutet aber, dass keine allzu spektakulären Gegenstände darunter sind.

Zwar hätte der Rohbau schon in diesem Jahr starten können, aber dass sich der Neubau und Umzug der VR-Bank wegen der Grabungen monatelang verzögerte, ist nach Ansicht von Kaimer „kein Beinbruch“.

