16.10.2019

Ausklang mit dem Opernstudio

Zum Festivalende treten in Illertissen viele junge Künstler auf

Von Regina Langhans

Kommendes Wochenende finden die letzten beiden Veranstaltungen des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ statt. Viele junge Musiker werden diesmal auf der Bühne im Festsaal des Kollegs in Illertissen zu sehen sein. Dort beginnen die Konzerte jeweils um 19 Uhr. Dazu ein Überblick:

Ein Klaviertrio mit Maximilian Hornung (Violoncello), Sarah Christian (Violine) und Hisako Kawamura (Klavier) ist am Samstag, 19. Oktober, zu hören. Die Künstler begeisterten bereits im Vorjahr in Illertissen. Maximilian Hornung ist inzwischen weltweit auf der Musikbühne als Cellist anzutreffen. Sarah Christian ist seit 2013 Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen. Und Hisako Kawamura zählt zu den gefragtesten Pianistinnen ihrer Generation. Sie wurde in Japan geboren und identifiziert sich sowohl mit der europäischen wie mit der japanischen Kultur. Auf dem Programm der Künstler stehen Klaviertrios von Sergei Rachmaninow, Dimitri Schostakowitsch und Franz Schubert.

Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper München will am Sonntag, 20. Oktober, mit Arien und Ausschnitten aus bekannten Opern begeistern. Zum Team der Künstler zählen Sarah Gilford, Mirjam Mesak, Juliana Zara im Sopran sowie Noa Beinart im Mezzosopran. Im Tenor singen Andres Agudelo, Caspar Singh und George Vîrban, den Bassbariton übernehmen Ogulcan Yilmaz sowie Christian Valle, Markus Suihkonen singt im Bass. Am Klavier begleitet sie Ewa Danilewska. Die Sänger sind jung, talentiert und könnten die Stars von morgen werden. Wenn es Künstler in das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper schaffen, haben sie gute Aussichten, einmal eine glanzvolle Karriere anzutreten. Absolventen des Programms singen beispielsweise an der Metropolitan Opera New York, der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala oder auch bei den Salzburger Festspielen. Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper wurde in der Spielzeit der Jahre 2006 und 2007 gegründet, um hochtalentierte junge Sänger zu fördern und praxisbezogen auf eine Karriere als Opernsänger vorzubereiten. Inzwischen nimmt das Studio einen wichtigen Platz in der Nachwuchsförderung ein.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Fritz Unglert unter 07303/ 7257, bei „Buch und Musik“ in Illertissen und online unter www.ulmtickets.de