vor 43 Min.

Ausreißer (2) geht allein Spazieren

Ein Zweijähriger ist am Mittwochnachmittag in Altenstadt vom Mittagschlaf ausgebüxt.

Seine Großmutter dachte, der Zweijährige mache Mittagsschlaf. Dabei spazierte der Kleine vor dem Haus in Altenstadt alleine auf die Straße. Aufmerksame Passantinnen brachten Enkel und Oma wieder zusammen.

Ein Zweijähriger hat am Mittwochnachmittag in Altenstadt nicht nur seine Großmutter auf Trab gehalten, sondern auch die Polizei beschäftigt.

Außreißer in Altenstadt: Zweijähriger steigt alleine in Schuhe und Hose

Der Kleine war nach Angaben der Polizei am Nachmittag aus seinem Mittagsschlaf erwacht. Er zog sich selbst seine Hose an – allerdings verkehrt herum – an und verließ unbemerkt das Haus seiner Großmutter, welche zu dieser Zeit auf ihn aufpasste. Auch seine Schuhe hatte sich der Zweijährige ebenfalls selbstständig seine Schuhe angezogen und war anschließend die Straße vor dem Anwesen entlang gelaufen.

Dort wurde eine Frau auf den Ausreißer aufmerksam, weil der Kleine er nicht der Witterung entsprechend gekleidet war. Die Passantin brachte den Jungen, nachdem dieser nichts sagen wollte, in eine nahe gelegene Firma und verständigte die Polizei.

Die Oma hatte sich schon auf die Suche gemacht

In der Zwischenzeit hatte auch die Oma das Fehlen des Jungen bemerkt. Sie machte sich besorgt auf die Suche nach ihm. Dies wiederum bemerkte eine weitere Passantin, die ebenfalls mitbekommen hatte, dass ein Junge in der Nachbarsfirma „abgegeben“ wurde. So konnten Großmutter und Enkel schnell wieder vereint werden, heißt es im Polizeibericht. Glücklicherweise habe zu keiner Zeit eine Gefahr für den kleinen Ausreißer bestanden. (az)

