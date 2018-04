00:33 Uhr

Ausstellung im Rathaus wird eröffnet

Es geht um Babenhausens Historie

Im Rahmen der Babenhauser Kulturtage „Kultur rund ums Schloss“ können Interessierte im Erdgeschoss des Rathauses die Ausstellung „1918 – Vor hundert Jahren endete der Erste Weltkrieg“ besichtigen. Heimatforscher Dieter Spindler gibt in Bild und Text einen Einblick in den Babenhauser Alltag während dieser Zeit(wir berichteten). Die Vernissage findet am Mittwoch, 18. April, ab 17.30 Uhr statt. Danach ist die Ausstellung bis einschließlich Freitag, 17. Mai, zu den üblichen Geschäftszeiten des Rathauses geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Foto zeigt Heimatforscher Spindler mit einem Exemplar der damaligen Babenhauser Anzeiger, aus denen er einen Großteil seiner Informationen herausfilterte. Dabei handelt es sich um ein von Josef Kreutzer herausgegebenes „Tag- und Anzeigenblatt für den Amtsgerichtsbezirk Babenhausen/Publikations-Organ für die Marktgemeindeverwaltung Babenhausen“. (fs)