Ausstellung über Kinderfest liefert Einblicke in Erinnerungen

Plus Im Vöhlinschloss Illertissen wird die Schau über das Historische Kinderfest eröffnet. Zeitzeugen lieferten den Machern dabei spannende Einblicke.

Eine Reichskrone, eine Limoflasche mit buntem Etikett und eine weiße Strumpfhose – wie passt denn das zusammen? Wer sich ein wenig mit dem Historischen Kinderfest in Illertissen auskennt, weiß es. Und wer es nicht weiß, der sollte sich die Ausstellung anschauen, die am Mittwochabend im Vöhlinschloss Eröffnung feiert. Gertrud und Werner Ziesel haben zusammen mit Helferinnen Erinnerungen an Illertissens größtes Fest zusammengetragen – und sind dabei auch auf Überraschendes gestoßen.

Selbst ist Gertrud Ziesel zwar noch bei keinem Kinderfest mitgelaufen – sie stammt nämlich nicht aus Illertissen. Ihr Mann Werner aber schon: Ein Klassenfoto in der Ausstellung liefert den Beleg. Weil die beiden aber noch mehr darüber wissen wollten, wie Zeitzeugen die Feste der Vergangenheit erlebt haben, nutzten sie eine Chance: „2016 hatte der Heimatverein ein Erzählcafé zum Thema Kinderfest veranstaltet“, erzählt Gertrud Ziesel, selbst Beisitzerin im Verein. Damals erzählten viele ältere Illertisser von ihren Erlebnissen – manche hat die Ausstellungsmacherin dann auch noch besucht, um mehr zu erfahren.

Ein Großteil stammt aus dem Archiv der Illertisser Zeitung

Viel Zeit hat das Ehepaar außerdem bei der Recherche im Archiv der Illertisser Zeitung verbracht – eine Aufgabe, die beiden viel Spaß gemacht hat, aber auch nicht einfach war. Band für Band haben sie durchgeblättert und historische Berichte über das Fest gefunden. Ihre Helferinnen übertrugen die Ausschnitte später auf Büttenpapier – so sind die IZ-Berichte nicht nur interessant zum Lesen, sondern auch schön anzuschauen. Dort ist dann zum Beispiel auch nachzulesen, dass im Juli 1914 „Folge eingeschlichener ernsterer Lage“ beschlossen wurde, das Fest vorerst nicht abzuhalten. Im Sommer 1947 wurde – den Entbehrungen des überstandenen Krieges zum Trotz – übrigens dennoch gefeiert. Allerdings, so ist es auf dem Festprogramm von damals in der Ausstellung nachzulesen, waren „Krüge und Trinkgefäße für Erwachsene und Kinder selbst mitzubringen“ – Geschirr konnte damals nicht gestellt werden.

Neben Zeitzeugenberichten, alten Fotos aus Privatalben, Postkarten und Programmheften hat die Ausstellung auch eine Reihe von Gegenständen zu bieten – wie die eingangs erwähnte Reichskrone, auf einem edlen Kissen neben Reichsapfel und Zepter für den Umzug im Jahr 1954 angefertigt. Damals, so erzählt Werner Ziesel, feierte Illertissen seinen 1000. Geburtstag mit einer ganzen prunkvollen Festwoche, in deren Rahmen auch das Kinderfest stattfand.

Vermächtnis Nummer 19: Die Stadt soll ein Kinderfest ausrichten

Dabei hat das Fest eigentlich ganz kleine Anfänge. Auch diese Geschichte erzählt die Ausstellung: Bereits im November 1905 hatten Fabrikant Jacob Riegel und seine Frau Karolina einen Erbvertrag mit 21 Vermächtnissen unterzeichnet, der nach dem Tod der beiden zum Tragen kam. Punkt 19 war eine Zuwendung an die (damals noch) Gemeinde Illertissen über 5000 Mark – die Zinsen sollte die Gemeinde jährlich zu Jacobi in ein Kinderfest investieren. „Außerdem hatte Riegel festgelegt, dass der Turnverein 100 Liter Bier erhält, falls er beim Fest mitwirkt.“

Riegels Schwiegersohn Wilhelm Rettich kümmerte sich im Jahr 1908 nach dem Tod des Fabrikanten um die Übergabe in Forum von Hypotheken. Und dann konnte gefeiert werden, zunächst mit einem Fest „Unter den Linden“, wie die heutige Schlossallee damals hieß. Eine Postkarte in der Ausstellung zeigt den alten Namen.

„Später ging die Stiftung dann Bankrott, in dieser Zeit haben viele Persönlichkeiten mit Spenden dabei geholfen, das Fest aufrechtzuerhalten“, weiß Ziesel. 1974 übernahm die Stadt Illertissen dann die Stiftung. Geblieben sind neben dem Umzug bis heute vor allem die Spiele – und die Erinnerung daran. Den Kletterbaum zum Beispiel, an dessen Spitze Spielzeug winkte.

Die beliebtesten Spiele beim Historischen Kinderfest auf einmal: Eierlaufen, Wurstschnappen und Sackhüpfen sind die Klassiker. Bild: Rebekka Jakob

Eierlaufen, Sackhüpfen und Wurstschnappen haben die Ausstellungsmacher pfiffig in einer Figur vereint. „Nur das Schlottermilch-Essen hat sich nicht so gut darstellen lassen“, meint Gertrud Ziesel mit einem verschmitzten Lächeln.

Bewegte Bilder vom Kinderfest in einer Medienecke

Bewegte Bilder vom Kinderfest bekommen die Besucher übrigens auch zu sehen – in einer eigenen Medienecke flimmern eine Diashow mit Ton vom Umzug 1954, ein Film von 1996 und der Beitrag von IZ-Mitarbeiter Wilhelm Schmid aus dem Jahr 2016 über den Bildschirm. Ältere Besucher werden die Limoflaschen mit den bunten Etiketten wiedererkennen, die zusammen mit den Bierkrügen in der Vitrine stehen. Das Stadtarchiv und das Archiv des Heimatvereins haben diese Schätze preisgegeben. Die aufwendige Dokumentation, die das Ehepaar Ziesel mit dem Digitalisieren seiner Funde betrieben hat, wandert am Ende der Schau zusammen mit den Exponaten in die beiden Archive. „Es ist so viel, und doch passt alles auf einen USB-Stick.“

Und noch etwas Neues wird entstehen, so wünschen sich das zumindest die Ausstellungsmacher: Eine Stellwand ist den Erinnerungen der Besucherinnen und Besucher aus ihrer Zeit beim Historischen Kinderfest überlassen. Sie sind schon gespannt, was dabei herauskommt.

Auch Kostüme sind wichtiger Bestandteil des Historischen Kinderfestes. Bild: Rebekka Jakob

Der Verein für Heimatpflege Illertissen und Umgebung e. V. eröffnet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr die Ausstellung im Sonderausstellungsraum des Schlossmuseums im Vöhlinschloss Illertissen. Geöffnet ist sie bis 5. April donnerstags bis sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

