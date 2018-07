11.07.2018

Auszeit vom Festival?

Warum Bellenberg 2019 nicht beim Iller-Musik-Festival dabei sein könnte

Das Iller-Musik-Festival wurde 2012 ins Leben gerufen, um die Iller als das verbindende Band der doch sehr unterschiedlichen Orte am Fluss zu betonen. An der im Drei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Konzertreihe beteiligen sich inzwischen die fünf Kommunen Altenstadt, Illertissen, Bellenberg, Vöhringen und Senden. Nun will Bellenberg, das von Anfang an dabei war, 2019 aussetzen. Dafür plädierte die Mehrheit der Gemeinderäte. Dennoch will sich Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller (CSU) mit den Veranstaltergemeinden nochmals absprechen. Die Konzertreihe soll vom 29. Juni bis 14. Juli stattfinden.

Das Iller-Musik-Festival zeichnet sich durch seine Programmvielfalt aus. Dabei hat sich Bellenberg vorbehalten, jeweils mit Musikgruppen aus eigenen Reihen aufzutreten. Das fällt nächstes Jahr schwer, zumal große Vereine Jubiläumsfeste feiern, beispielsweise der ASV sein 100-jähriges Bestehen. Die Feuerwehr beginnt, ihre 150-Jahrfeier zu planen und der Fußballverein hat eine Großveranstaltung im Blick. Auswärtige Bands will die finanziell klamme Gemeinde nicht verpflichten. Vogt-Keller sagte: Beim letzten Mal hatte die Gemeinde Unkosten von über 2000 Euro, davon 1500 Euro nur für Werbemaßnahmen. Als weiteres Argument gegen eine mit höheren Kosten verbundene Beteiligung nannte sie den Umstand, dass nur Einheimische die Festivalkonzerte in Bellenberg besucht hätten. Das entspreche nicht der eigentlichen Absicht, die Illergemeinden zu verbinden.

Trotz der kritischen Bilanz plädierte Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher (FWG) fürs Weitermachen: „Es gibt immer weniger Musikveranstaltungen im Ort, wer einmal ausgestiegen ist, kommt oft schwer wieder rein.“ Angesichts der unterschiedlichen Argumente versicherte die Bürgermeisterin: „Ich bin offen für alle Ideen.“ (lor)

Themen Folgen