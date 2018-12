21:00 Uhr

Auto an Kreuzung übersehen: 8000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat im Babenhauser Ortskern zu spät gebremst.

Zu einem Unfall ist es am frühen Samstagmorgen in Babenhausen gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung bei Auf der Wies zur Bahnhofsstraße. Der wartepflichtige Bad Wörishofer befuhr mit seinem Mercedes Geländewagen die Bahnhofstraße und übersah den von links kommenden Mazda aus dem Raum Neu-Ulm. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es zu Sachschäden in Höhe von etwa 8000 Euro, so die Polizei. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

An der eigentlich ampelgeregelten Kreuzung galten zur Unfallzeit die Vorfahrtsschilder, da die Ampel in der Nacht außer Betrieb ist. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

