21:44 Uhr

Auto brennt in Illertissen komplett aus

Ein BMW ist am Montagabend in Illertissen in Flammen aufgegangen.

Ein etwa zehn Jahre alter BMW ist am Montagabend in Illertissen komplett ausgebrannt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Wilhelm Schmid

In Illertissen ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Wie der 23-jährige Autobesitzer auf Nachfrage mitteilte, war er mit seinem Auto auf dem Heimweg, als er einen seltsamen Geruch bemerkte. Kurz darauf habe er seinen BMW auf dem Garagenvorplatz seines Wohnhauses abgestellt und beim Aussteigen bemerkt, dass der Wagen von der Heckseite an zu brennen begann. Wenig später stand das ganze Auto in Flammen.

Weil es immer wieder zu explosionsartigen Verpuffungen kam, wurden eigene Löschversuche schnell eingestellt. Die Feuerwehr Illertissen, die kurz darauf eintraf, löschte den Vollbrand und sicherte die Umgebung ab. Ein Totalschaden am Auto war allerdings nicht mehr zu verhindern.

10 Bilder Pkw-Brand in Illertissen Bild: Wilhelm Schmid

Zwei Anwohner wurden vom Rettungsdienst betreut, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten und über Atemwegsbeschwerden klagten. Einer konnte nach ambulanter Untersuchung entlassen werden; eine zweite Person wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzen sowohl die Polizei als auch der Besitzer auf rund 10.000 Euro.

Pkw-Brand in Illertissen - 22.03.2021 Video: Wilhelm Schmid

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen