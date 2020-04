13:30 Uhr

Auto durchpflügt Hundeübungsplatz

Das Gelände wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagabend Schleuderübungen mit seinem Auto auf dem Hundeübungsplatz in der Einöde veranstaltet. Dadurch wurde der Rasen auf etwa 300 Quadratmetern erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 1000 Euro.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

