vor 40 Min.

Auto erfasst Kind auf Zebrastreifen

Auf dem Zebrastreifen in der Illertisser Bahnhofstraße hat ein Auto am Montagnachmittag ein achtjähriges Kind erfasst. Es wurde leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in Illertissen ereignet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Auf dem Zebrastreifen in der Illertisser Bahnhofstraße hat ein Auto am Montagnachmittag ein achtjähriges Kind erfasst. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenstoß wohl bei geringer Geschwindigkeit – wodurch der Bub nur leicht verletzt wurde.

Unfall auf Zebrastreifen: 18-Jährige saß am Steuer des Autos

Am Steuer des Wagens saß eine 18-Jährige, sie hatte das Kind offenbar übersehen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, wurde der Polizei aber erst nachträglich gemeldet. Die Ermittler suchen nun nach Augenzeugen. (az)

Kontakt Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen.

