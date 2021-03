vor 31 Min.

Auto in Illertissen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Gelbe Lackspuren könnten der Polizei helfen, eine bisher unbekannte Person zu finden, die in Illertissen ein geparktes Auto angefahren hat.

Eine bisher unbekannte Person hat in Illertissen ein geparktes Auto angefahren, ohne dies zu melden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Montag, 15. März, und Dienstag, 16. März, im Bereich der Von-Kleist-Straße in Illertissen. Laut den Beamten hat sich der Vorfall in einem Zeitraum zwischen 19 und 16 Uhr ereignet. Das angefahrene Auto, ein schwarzer VW, stand auf einem Stellplatz hinter Garagen, die sich in der Von-Kleist-Straße befinden.

Polizisten entdecken gelbe Lackspuren an beschädigtem Auto

Der bisher unbekannte Verursacher touchierte das Fahrzeug im Heckbereich. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro. Beamte sicherten an dem beschädigten Auto gelbe Lackspuren, die sie dem Unfallverursacher zuordnen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

