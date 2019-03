14:14 Uhr

Auto kollidiert mit Radler in Vöhringen

Ein Autofahrer übersieht einen Radler in Vöhringen - es kommt zur Kollision.

Ein Radler ist am Montagmittag in Vöhringen mit einem Auto kollidiert und dabei leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach war ein 68-Jähriger mit seinem Auto an der Marienstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Wielandstraße nach links abbiegen. Dabei übersah der Mann einen 82-jährigen Fahrradfahrer – es kam zum Zusammenstoß.

Senior stürzt vom Fahrrad

Der 82-Jährige stürzte und verletzte sich, eine ärztliche Versorgung war allerdings nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. (az)

