vor 36 Min.

Auto prallt auf A7 gegen Leitplanke: Frau wird leicht verletzt

Bei Vöhringen ist es am Dienstagabend auf der A7 zu einem Unfall auf nasser Fahrbahn gekommen - eine Frau wurde leicht verletzt.

Eine 29 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend auf der Autobahn an der Anschlussstelle Vöhringen. Die Frau war kurz vor 22 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte dann über beide Fahrstreifen, über den Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Vöhringen und krachte schließlich gegen die dortigen Schutzplanken. Der beschädigte Wagen blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen und musste abgeschleppt werden. Die Frau verletzte sich leicht und wurde nach Angaben der Polizei in eine Klinik eingeliefert. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf rund 12000 Euro. (az)

