16:15 Uhr

Auto prallt auf der A7 gegen Leitplanke

Ein Auto kommt bei Vöhringen von der A7 ab. Das hätte schlimm ausgehen können.

Das hatte zuerst schlimm ausgesehen: Wegen eines angeblichen Unfalls mit mehreren Fahrzeugen sind am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte auf die A7 zwischen Hittistetten und Vöhringen gerufen worden. Zunächst war von einem „Überschlag“ die Rede, hieß es. Glücklicherweise stellte sich das Geschehen im Nachhinein als weniger dramatisch heraus, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale in Kempten am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion.

Was tatsächlich passiert ist: Ein Fahrer war mit seinem Auto in Richtung Füssen unterwegs, er kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Warum sich der Unfall ereignete, ist nach Polizeiangaben unklar. Und das wird möglicherweise auch so bleiben: „Ob er etwas gesucht hat, eingenickt ist oder vielleicht erschrocken, das werden wir wohl nicht herausbekommen“, sagte der Polizeisprecher dazu. Andere Beteiligte gab es nicht. Die Versicherung werde den Schaden wohl übernehmen, damit sei die Sache dann erledigt.

Wie hoch der Schaden an dem Wagen ist, dazu lagen der Polizei am Sonntag keine Informationen vor. Der Verkehrsfluss wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt, die Autobahn musste nicht gesperrt werden, hieß es weiter. (az)

Themen Folgen