vor 50 Min.

Auto prallt bei Regglisweiler gegen Baum

Warum der Fahrer wohl großes Glück hatte.

Großes Glück hat ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neu-Ulm am Freitagnachmittag zwischen Dietenheim und Regglisweiler: Er stürzte mit seinem Wagen eine Böschung hinab, kam aber mit leichten Blessuren davon. Denn die Schleuderfahrt wurde von einem Baum gestoppt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr: Auf der Landesstraße 260, die von Dietenheim nach Regglisweiler führt, kam der 40-Jährige mit seinem Polo in Fahrtrichtung Norden aus ungeklärter Ursache auf Höhe des Wanderparkplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort schleuderte das Auto zunächst etwa zehn Meter weit über die Böschung, dann rasierte es einen starken Busch ab und schließlich blieb das Fahrzeug mit dem Dach an einem Baum hängen. Ohne diesen wäre das Fahrzeug wohl über Kopf im unmittelbar dahinter verlaufenden Gießenbach gelandet. So aber kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.

Eine aus der Gegenrichtung hinzukommende Zeugin beobachtete das Geschehen und setzte einen Notruf ab. Rettungsdienstler und Feuerwehrleute kümmerten sich um den Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde geborgen. Die Polizei beziffert den Totalschaden auf rund 5000 Euro. (wis)