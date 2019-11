vor 6 Min.

Auto prallt frontal gegen Baum

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend in Bergenstetten auf der Unterrother Straße ereignet: Eine 49 Jahre alte Frau prallte mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum.

Eine 49 Jahre alte Frau ist bei Bergenstetten mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Dort kam es zum Aufprall: Die Fahrerin wurde verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend in Bergenstetten auf der Unterrother Straße ereignet: Eine 49 Jahre alte Frau prallte mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fahrerin dabei leicht verletzt.

Unfall in Bergenstetten: Frau wird verletzt

Sie kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Die 49-Jährige danach in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren Bergenstetten und Unterroth waren mit 17 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Sie übernahmen die Verkehrsregelung und leisteten technische Hilfe. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (az)

