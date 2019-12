vor 59 Min.

Auto prallt gegen Bäume: Unfall ereignet sich nahe Kirchhaslach

Ein Auto ist am Mittwochmittag an der Straße zwischen Kirchhaslach und Ebershausen gegen Bäume geprallt.

Am heutigen Mittwochmittag hat sich zwischen Ebershausen und Kirchhaslach ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin prallte gegen zwei Bäume. Die 42-jährige Frau wurde in bisher unbestimmtem Grad verletzt. Ihr neun Monate alter Sohn kam nach ersten Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen davon.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 11.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Ebershausen (Landkreis Günzburg) in Richtung Kirchhaslach (Unterallgäu) mit ihrem Baby im Auto unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin etwa zwei Kilometer vor Kirchhaslach in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Ihr VW prallte am gegenüber liegenden Waldrand gegen zwei Bäume und blieb dort in Schräglage hängen. Die Frau wurde im zerstörten Auto eingeklemmt. Sie konnte jedoch noch selbst einen Notruf absetzen, sodass sie bald darauf von den alarmierten Feuerwehren Kirchhaslach und Babenhausen befreit werden konnte.

Daraufhin wurde sie dem mit mehreren Fahrzeugen angerückten Rettungsdienst übergeben und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Grad der Verletzung ist derzeit unbekannt. Das Kleinkind wurde vorsorglich ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um inzwischen an der Unfallstelle eingetroffene Angehörige der Verunglückten kümmerten sich zwei Notfallseelsorger.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Nach etwa zwei Stunden war die zuvor gesperrte Fahrbahn wieder für den Verkehr frei. (wis)

