17:09 Uhr

Auto prallt gegen Baum: Fahrerin verlässt die Unfallstelle

Eine 42-Jährige hat ihr kaputtes Auto nach einem Unfall einfach im Wald stehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagvormittag haben Zeugen der Polizei Illertissen einen schwer beschädigten Wagen im Waldstück Hohlbuch bei Halbertshofen mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten keinen Verantwortlichen ausfindig machen. Das Auto war verlassen und stand stark beschädigt abseits der Straße, an einem Baum.

Die Ermittlungen führten zu einer 42-jährigen Frau, die offenbar bereits am Samstag gegen 15.30 Uhr mit dem Wagen unterwegs gewesen war. Ihren Angaben zufolge querte hierbei ein Reh die Fahrbahn. Die Frau musste deshalb ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. So entstand ein Sachschaden von rund von 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In der Sache werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

