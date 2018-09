16:00 Uhr

Auto prallt gegen Betonmischer und anderen Wagen

Wegen einer Unachtsamkeit sind am Freitagvormittag in Altenstadt drei Fahrzeuge zusammen geprallt. Es gab Verletzte, darunter eine schwangere Frau.

Eine Unachtsamkeit dürfte die Ursache für eine Karambolage am Freitagvormittag auf der Memminger Straße in Altenstadt gewesen sein (wir berichteten). Wie die Polizei jetzt mitteilt fuhr eine 58-Jährige in ihrem Auto nach Norden - als ihr ein Betonmischer entgegen kam, prallte sie seitlich gegen diesen und danach auf der Gegenfahrbahn frontal gegen ein anderes Auto. Darin befanden sich ein 29-jähriger Mann und seine schwangere Frau.

Drei Personen werden in Krankenhäusern versorgt

Alle drei wurden leicht verletzt und nach dem Unfall in den Krankenhäusern in Weißenhorn und Memmingen versorgt, so die Polizei. Der Schaden wurde insgesamt mit rund 13.000 Euro angegeben. Die Memminger Straße musste wegen des Unfalls komplett gesperrt werden, das übernahm die örtliche Feuerwehr. (az)

