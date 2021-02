vor 32 Min.

Auto prallt gegen Mofa: 16-Jährige bei Unfall in Illertissen verletzt

Eine Mofafahrerin ist in Illertissen von einem Auto erfasst worden. Die Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall in Illertissen zugezogen. Sie wurde am Donnerstagnachmittag von einem Auto erfasst und kam dadurch zu Fall.

Der Unfall ereignete sich nahe des Krankenhauses in Illertissen

Eine 77 Jahre alte Frau wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto vom Krankenhausparkplatz nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah sie die 16 Jahre alte Mofafahrerin, die auf der Ulmer Straße in Richtung Norden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. (AZ)

