vor 32 Min.

Auto prallt gegen Regionalzug

Unfall ereignet sich an Bahnübergang bei Pfaffenhausen. Verletzt wird niemand

Pfaffenhausen Zu einem Unfall an einem Bahnübergang ist es am Samstagnachmittag nahe Pfaffenhausen gekommen: Eine Autofahrerin stieß mit einem Regionalzug zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke Krumbach–Mindelheim war über mehrere Stunden hinweg gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 66-Jährige von Pfaffenhausen kommend in Richtung Heinzenhof. Laut Zeugenaussage wurde ihr Wagen kurz vor dem Bahngleis langsamer, hielt aber nicht an. Die Fahrerin übersah nach Angaben der Polizei den nahenden Zug. Ihr Auto prallte mit der rechten vorderen Fahrzeugecke gegen das linke Seitenteil des Triebwagens (im Bereich der vorderen Türen). Dadurch wurde das Auto neben das Bahngleis gedrückt. Die Fahrerin, der Zugführer und der einzige Fahrgast blieben unverletzt.

An dem Triebwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro und am Auto von 10000 Euro. Der Triebwagen blieb fahrbereit, das Auto wurde abgeschleppt. Vor Ort waren mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte sowie zwei Notfallmanager der Bahn. Gegen die Unfallverursacherin wird Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erstattet. (az)

Themen Folgen