vor 31 Min.

Auto prallt in Illerberg gegen geparkten Wagen am Straßenrand

In der Heerstraße in Illerberg ist am Dienstagmorgen ein Auto gegen einen anderen Pkw gefahren.

Bei einem Unfall in Illerberg hat sich eine 83 Jahre alter Autofahrerin leicht verletzt. Sie muss mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung rechnen.

Leichte Verletzungen hat sich eine betagte Autofahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Illerberg zugezogen. Die 83-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Heerstraße in südlicher Richtung unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit ein anderes Auto übersah, das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es kam zur Kollision.

Der Schaden an beiden Autos wird auf 19.000 Euro geschätzt

Die 83-Jährige wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Die Frau erhält eine gebührenpflichtige Verwarnung. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen