Auto prallt in Illertissen gegen geparkten Wagen

In Illertissen hat sich am Freitag ein schwerer Zusammenstoß ereignet.

Ein Unfall hat am Freitagnachmittag den Verkehr in der Dietenheimer Straße in Illertissen zeitweise lahmgelegt.

Schwerer Zusammenstoß in Illertissen: Am Freitag gegen 15.30 Uhr ist ein 47-jähriger Fahrzeugführer in der Dietenheimer Straße in Illertissen aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Pkw nach rechts abgekommen und dort gegen einen verkehrsgerecht geparkten Wagen gestoßen. Dies teilte die Polizei mit.

Zwei Autos wurden stark beschädigt

Beide Fahrzeuge wurden durch den Anstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Das dauerte bis 17.30 Uhr, die Polizei regelte den Verkehr. verletzt wurde bei dem Aufprall niemand. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (az)

