Auto schleudert bei Vöhringen von regennasser Autobahn

Ein Autounfall hat sich am Samstagabend bei Regen auf der A7 in der Nähe von Vöhringen ereignet. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Starkregen und – laut Polizei – nicht angepasste Geschwindigkeit haben am frühen Samstagabend um kurz nach 18.30 Uhr zu einem Unfall auf der A7 kurz vor der Ausfahrt Vöhringen in Richtung Norden geführt. Eine 20-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Mini Cooper, kam damit nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. Schließlich blieb sie mit ihrem Auto an der Böschung des Lärmschutzwalls vor dem Gewerbegebiet neben der Ausfahrt hängen.

Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden, den die Autobahnpolizei zusammen mit dem Schaden am Zaun auf mehr als 21.000 Euro schätzt. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle für die Arbeit des Rettungsdienstes, die polizeilichen Maßnahmen und die Fahrzeugbergung ab. Die Feuerwehr Altenstadt hatte auf Höhe des Parkplatzes „Reudelberger Forst – Ost“ eine Vorabsicherung erstellt. Wegen des schwachen Verkehrsaufkommens konnte der Verkehr auf beiden Spuren fast ungehindert vorbeifließen.

