vor 8 Min.

Auto streift Fußgänger: Mann wird zu Boden geschleudert

Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Donnerstag in Babenhausen gekommen.

Ein Fußgänger ist am frühen Donnerstagabend in Babenhausen von einem Auto gestreift und dadurch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der Kirchhaslacher Straße ortsauswärts. Kurz nach dem Ortsschild überholte er ein anderes Fahrzeug und streifte dabei einen am Fahrbahnrand laufenden Fußgänger. Dieser wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen am Unterarm. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf circa 2000 Euro beziffert. (az)

