Auto überschlägt sich bei Dietershofen

Zwei der vier Fahrzeuginsassen flüchten nach dem Unfall mitten in der Nacht

Von Wilhelm Schmid

Ohne Führerschein, dafür aber zumindest teilweise mit Alkohol, waren vier junge Männer in der Nacht zum Dienstag im Obenhauser Ried westlich von Dietershofen (Marktgemeinde Buch) mit einem Auto unterwegs.

Gegen 0.15 Uhr fuhren sie auf der Straße „Zur Riedmühle“ in Richtung Süden. Dabei übersah der Fahrer eine Rechtskurve und fuhr geradeaus weiter. Der Wagen überschlug sich in einem parallel zur Straße verlaufenden Riedgraben und blieb im angrenzenden Acker auf der Seite liegen. Alle vier Insassen – zwei 17-Jährige, ein 18- und ein 19-Jähriger – konnten sich selbstständig aus dem zerstörten Auto befreien. Als Fahrer kommt laut Polizei entweder einer der beiden 17-Jährigen oder der 18-Jährige infrage. Beide besitzen allerdings keinen Führerschein. Der Neunzehnjährige erlitt beim Überschlag oder beim Aufprall des Fahrzeuges im Acker schwere Kopfverletzungen. Die zwei als Fahrer Verdächtigten flüchteten von der Unfallstelle. Nur einer blieb bei dem Verletzten und wählte den Notruf.

Der 19-Jährige wurde zunächst von Notarzt und Rettungsdienst im Rettungswagen erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht. Nach den beiden Flüchtigen suchte die Polizei mithilfe der Feuerwehr noch in der Nacht. Sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sollte eingesetzt werden. Doch der konnte in München wegen dichten Nebels nicht starten. Den Beamten gelang es knapp zwei Stunden nach dem Unfall, die beiden gesuchten Jugendlichen im Bereich des Illertisser Flugplatzes aufzugreifen. Diese waren bis dorthin gut drei Kilometer weit querfeldein gelaufen. Die Polizei muss nun den Fahrer ermitteln, der einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss entgegensieht. Alle vier Insassen erwartet darüber hinaus eine Anzeige, weil sie die aktuelle Ausgangssperre missachtet haben. Den Sachschaden am Auto gibt die Polizei mit rund zehntausend Euro an.

