14:00 Uhr

Auto überschlägt sich bei Egg: Feuerwehr befreit Fahrerin

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Eine 56-jährige Autofahrerin musste am Montag nach einem Unfall von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau fuhr gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstraße 2020 von Egg kommend Richtung Lauben. Auf gerader Strecke verlor sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem angrenzenden Wiesengrundstück zum Liegen.

Die Fahrerin wurde in ihrem stark deformierten Wagen eingeklemmt und musste durch die Freiwilligen Feuerwehren von Egg an der Günz, Klosterbeuren und Babenhausen aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde sie mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am den Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen