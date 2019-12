vor 18 Min.

Auto überschlägt sich in Egg: 30.000 Euro Schaden

In Egg an der Günz hat sich ein Auto überschlagen.

In Egg an der Günz hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet.

Ein Auto hat sich am Mittwoch in Egg an der Günz überschlagen. Laut Polizei fuhr ein 41-Jähriger gegen 12.10 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Norden. In der Ortsmitte kam er auf gerader Strecke bei Regen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Mauervorsprung. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde leicht verletzt und konnte selbst aus dem Wagen klettern. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeireport:

Themen folgen