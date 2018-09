06:00 Uhr

Auto überschlägt sich mehrmals bei Sinningen

Ein Mann wird bei einem Unfall schwer verletzt und muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Was war passiert?

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei Sinningen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Autofahrer war gegen 17.15 Uhr von Sinningen in Richtung Balzheim unterwegs. Aus Richtung Altenstadt näherte sich ein Opel-Fahrer, der die Vorfahrt des Hyundai, der von dem 51-Jährigen gesteuert wurde, nicht beachtete. Der 34-Jährige fuhr los und prallte gegen die hintere Tür des Wagens. Das Auto drehte sich, schleuderte von der Straße und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer trug keine Blessuren davon. An seinem Auto entstand Polizeiangaben zufolge ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Schaden am Hyundai beträgt etwa 5000 Euro. Die Straße war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs knapp zwei Stunden voll gesperrt. (az)

