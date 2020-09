vor 36 Min.

Auto und Baum beschädigt

Unbekannte waren in Bellenberg und Illertissen am Werk

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag ein Auto in Illertissen beschädigt. Der blaue Ford parkte in der Apothekerstraße, als sich ein unbekannter Täter nach Angaben der Polizei so am rechten Außenspiegel zu schaffen machte, dass das Spiegelglas aus dem Gehäuse fiel. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage kann ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Es muss also von einer mutwilligen Sachbeschädigung ausgegangen werden.

Einen weiteren Fall von Sachbeschädigung gab es in Bellenberg. Dort wurde ein Baum in der Bahnhofsstraße in der vergangenen Wochen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, brach ein unbekannter Täter den Stamm der noch kleinen Linde absichtlich ab. Der entstandene Schaden wird in dem Fall auf 250 Euro geschätzt. (az)

Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen.

Themen folgen