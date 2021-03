Auto weicht in Bellenberg einer Katze aus und fährt Laternenmast um

Eine Autofahrerin kommt in Bellenberg wegen einer querenden Katze von der Fahrbahn ab. Die 49-Jährige kann eine Kollision nicht mehr verhindern.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Bellenberg gekommen. Eine 49-jährige Frau wich mit ihrem Auto einer Katze aus, die die Straße querte. Dabei kam die Autofahrerin rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr in der Straße Zur Biberau.

Autokran muss verunglücktes Fahrzeug in Bellenberg bergen

Durch den Zusammenstoß knickte die Straßenlaterne um und das Fahrzeug der 49-Jährigen landete auf dem Mast. Ein Autokran musste das Fahrzeug von der beschädigten Straßenlampe heben. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (AZ)

