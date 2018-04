14.04.2018

Autobahnpolizei kontrolliert Lastwagen

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz

Immer wieder ereignen sich schlimme Unfälle mit Lastwagen auf den Autobahnen rund um Memmingen. Oft werden dabei Menschen schwer verletzt, viele Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Gründe für die Unfälle liegen meist in der Unaufmerksamkeit der Fahrer, in einem zu geringen Sicherheitsabstand und in Verstößen gegen das Überholverbot. Diese Verkehrssünder hatte die Autobahnpolizei Memmingen am Donnerstag verstärkt im Visier. Unterstützung bekam sie vom Einsatzzug und der Verkehrspolizeiinspektion Kempten und dem Gefahrguttrupp. Auch die Polizeihubschrauberstaffel München war im Einsatz.

Insgesamt 19 Lastwagen wurden laut Polizei kontrolliert und dabei 25 Verstöße registriert. Die gravierendste Unterschreitung des Sicherheitsabstands: Ein Fahrer hielt nur zehn Meter Abstand. Bremste der Vordermann, wäre es zu einem Auffahrunfall gekommen, so die Polizei. Eigentlich sei ein Mindestabstand von 50 Metern bei etwa 80 bis 90 Stundenkilometern vorgeschrieben.

Auf der A7 wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, um das Lastwagen-Überholverbot, das vom Autobahnkreuz Memmingen bis zur Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Nord und damit auf einer Strecke von insgesamt 17,5 Kilometern reicht, sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstands zu überwachen.

Der Polizeihubschrauber flog in einer Höhe von 500 bis 1000 Meter. Eine Kamera übertrug Videobilder per Liveübertragung direkt an die Polizisten am Boden. Diese standen zudem per Funk mit der Hubschraubercrew in Verbindung. Dadurch konnten die Kontrollbeamten einen Verstoß live beobachten, die Lastwagen verfolgen und anhalten. Die Verkehrssünder wurden dann mit ihrer gefährlichen Fahrweise konfrontiert und die Verstöße geahndet. Das Bußgeld betrug zwischen 70 und rund 220 Euro. Ausländische Fahrzeugführer mussten die Strafe direkt vor Ort bezahlen.

Im Rahmen dieser Kontrollen wurden zudem viele aufklärende Gespräche geführt, so die Polizei. Den Fahrern wurden die möglichen Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt. Nicht zuletzt prüften die Polizisten die Ladungssicherung sowie die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten. (az)

Themen Folgen