Autobrand in Illertissen: Im Internet kursieren Gerüchte um die Ursache

In Illertissen ist ein BMW in einer Einfahrt komplett ausgebrannt.

Plus Nach dem Brand eines BMW in Illertissen kursieren Theorien über die Brandursache. Was wirklich geschehen ist und was die Polizei dazu sagt.

Kurz nach 20 Uhr ist am Montagabend in Illertissen ein Auto in Brand geraten. Zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Im Internet wurden sofort Theorien über die Brandursache geäußert. Doch die Polizei widerspricht den Gerüchten. Was ist passiert?

Wie der 23-jährige Autobesitzer und die Polizei berichten, war der Mann zusammen mit seiner 20-jährigen Beifahrerin mit dem Wagen im Stadtgebiet unterwegs, als die Frau verdächtige Gerüche im Auto wahrnahm. Sie entschlossen sich daher, zu ihrer Wohnung in der Johann-Kolb-Straße zurückzukehren. Dort stellte der junge Mann sein Fahrzeug auf dem Vorplatz der Garage ab. Als die beiden ausstiegen, bemerkten sie Rauchentwicklung an der Heckseite des Fahrzeugs. Deshalb öffnete der Autobesitzer den Kofferraum, aus dem ihm sofort helle Flammen und dichter Qualm entgegenkamen.

Auto gerät in Illertissen in Brand: Fahrer und Nachbar starten Löschversuche

Seine Beifahrerin setzte währenddessen sofort einen Notruf über 112 ab. Ein 64-jähriger Nachbar kam zu Hilfe, und die beiden Männer unternahmen erste Löschversuche. Wegen der rasanten Brandentwicklung mussten sie diese jedoch bald wieder aufgeben. Zudem kam es immer wieder zu explosionsartigen Verpuffungen mit starker Flammenentwicklung, sodass sich alle inzwischen eingetroffenen Beobachter sowie die beiden Helfer in sichere Entfernung begeben mussten.

Nach kurzer Ausrückzeit trafen zunächst eine Polizeistreife und dann die Feuerwehr Illertissen am Brandort ein. Den Besatzungen der beiden Löschfahrzeuge blieb nur noch, den Vollbrand mit Schaum abzulöschen, wobei sich insbesondere die im Fahrzeug verbauten Leichtmetallteile als zunächst resistent gegen die Löschmaßnahmen erwiesen. Aber auch dieses Problem konnte überwunden werden. Gleichzeitig galt es, die Umgebung abzusichern, was ebenfalls gelang.

Totalschaden am Auto eines Illertissers war nicht mehr zu vermeiden

Zwei nahestehende Garagen sowie das Wohnhaus wurden geschützt, aber ein Totalschaden am Auto war nicht mehr zu verhindern. Der 23-jährige Autofahrer und sein 64-jähriger Nachbar, der ihm zuerst geholfen hatte, wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst betreut, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten und über Atembeschwerden klagten. Einer konnte nach ambulanter Untersuchung entlassen werden, der andere wurde sicherheitshalber zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Fahrzeug schätzen sowohl die Polizei als auch der Besitzer auf rund zehntausend Euro. Entgegen Vermutungen in sozialen Netzwerken handelte es sich bei dem Auto nicht um ein Elektrofahrzeug, sondern um einen gut zehn Jahre alten Mittelklasse-BMW. Auch Brandstiftung, wie dort vermutet, kommt als Ursache nicht infrage. Vielmehr wird dazu von der Polizei ausdrücklich ein technischer Defekt angegeben.

