vor 33 Min.

Autofahrer beschädigt in Vöhringen Pflastersteine in Einfahrt

Ein Unbekannter hat in einer Einfahrt in Vöhringen gewendet und dabei Pflastersteine beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einer Hofeinfahrt an der Möslegasse in Vöhringen gewendet. Nach Angaben des Eigentümers ließ er dabei absichtlich die Reifen durchdrehen und beschädigte so die dortigen Pflastersteine.

Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizei sucht nun einen schwarzen BMW der Dreier-Reihe.

Kontakt: Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, entgegen. (az)

