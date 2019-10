vor 38 Min.

Autofahrer fährt mit Schreckschusswaffe durch Kellmünz

Bei einer Kontrolle in Kellmünz haben Beamte einen 19-Jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er hatte eine Schreckschusswaffe im Kofferraum gelagert.

Einen ungewöhnlichen Fund machten Polizisten bei einer Kontrolle am Donnerstagabend in Kellmünz: Gegen 21.45 Uhr hielten die Beamten in der Marktstraße einen 19-jährigen Autofahrer an. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten sie eine ungeladene Schreckschusswaffe im Kofferraum.

Da der junge Mann laut Polizeibericht keine Berechtigung zum Führen der Waffe hatte, stellten die Beamten diese sicher. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Außerdem nahmen die Beamten bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer wahr. Zwar gab er an, keine Drogen konsumiert zu haben, allerdings wurde der Mann zur weiteren Abklärung für eine Blutentnahme mitgenommen.

