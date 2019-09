vor 26 Min.

Autofahrer in Illertissen gibt Vollgas und prallt gegen Hauswand

Ein 20-Jähriger beschleunigt zu schnell und verliert die Kontrolle über sein Auto.

Weil ein 20-jähriger Fahrer sein Auto zu schnell beschleunigt hatte, hat er die Kontrolle verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend auf der Hauptstraße in Illertissen. An der Kreuzung zur Memminger Straße musste der Fahrer an der Ampel anhalten. Als diese auf Grün umschaltete, beschleunigte der 20-Jährige sein Auto so stark, dass ihm das Heck ausbrach. Wie die Polizei mitteilt, verlor er die Kontrolle über das Auto, drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse und prallte gegen eine Hauswand.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf 5.000 Euro schätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Autofahrer bezahlte nach einer eindringlichen Belehrung durch die zu dem Unfall herbeigerufene Polizei ein Verwarnungsgeld.

