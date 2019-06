vor 59 Min.

Autofahrer touchiert Hänger eines Lastwagens

Ein Zusammenstoß hat sich am frühen Montagabend in der Nähe der Rastanlage an der Autobahn-Anschlussstelle Vöhringen ereignet.

Ein Zusammenstoß hat sich am frühen Montagabend in der Nähe der Rastanlage an der Autobahn-Anschlussstelle Vöhringen ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Autofahrer missachtet Vorfahrtsregelung

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17.40 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto an der Anschlussstelle Vöhringen in Fahrtrichtung der Rastanlage. Bei der Einfahrt auf die Kreisstraße NU 14 missachtete er das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ - und touchierte deshalb den Auflieger einer Sattelzugmaschine. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. (az)

