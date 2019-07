vor 42 Min.

Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Weil ein bislang unbekannter Fahrer einer 60-Jährigen den Vorrag nimmt, prallt diese gegen den Randstein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 60-Jährige war am Montagmittag mit ihrem Auto am Haselgraben in Vöhringen unterwegs, als ihr in der Kurve zur Fischerstraße ein Auto entgegen kam. Weil dort mehrere Wagen parkten, entstand eine Engstelle. Obwohl die 60-Jährige Vorrang hatte, fuhr das entgegenkommende Auto in die Engstelle ein.

Schaden beläuft sich auf 600 Euro

Wie die Polizei mitteilt, musste die Frau ausweichen und prallte gegen den Randstein. Es entstand ein Schaden über 600 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon. Die Polizei sucht nach einem metallic-braunen Kleinwagen, der von einer 70 bis 80 Jahre alten Frau mit weißen Haaren gefahren wurde.

Hinweis Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

