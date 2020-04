16:00 Uhr

Autofahrer wird bei Kollision mit Kleintransporter verletzt

Weil ein 19-Jähriger beim Queren der Staatsstraße in Vöhringen einen vorfahrtsberechtigten Wagen übersieht, kommt es zum Zusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer verletzt worden. Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters wollte von der Carl-Benz-Straße in die Siemensstraße einfahren. Beim Überqueren der Staatsstraße 2031 übersah der junge Mann jedoch ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zur Kollision.

Der Autofahrer musste im Krankenhaus behandelt werden

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer leicht verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, schätzt die Polizei auf 9000 Euro. (az)

