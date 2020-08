vor 55 Min.

Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eine schwere Verletzung am Kopf hat sich ein Autofahrer am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Illerberger Straße in Weißenhorn zugezogen.

Zwischen Weißenhorn und Vöhringen sind am Freitag ein Auto und ein Anhänger zusammengestoßen. Die Kreisstraße war zwei Stunden lang gesperrt.

Auf der Illerberger Straße in Weißenhorn hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann wurde dabei am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Gechehens. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 68-Jähriger mit einem Fahrzeuggespann, das aus einem Auto der Marke Suzuki und einem Anhänger bestand, von Weißenhorn in Richtung Vöhringen. Auf der Gegenspur fuhr ein 73-jähriger Mann mit einem Ford.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam es zur Kollision des Anhängers und des auf der Gegenspur fahrenden Pkw. Der 73- Jährige wurde schwer verletzt: Er erlitt eine Schädelfraktur und wurde in das Krankenhaus Weißenhorn gebracht. Laut Polizei ist der Mann jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ein 73-Jähriger kommt mit Schädelfraktur ins Krankenhaus Weißenhorn

Am Auto des 73-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Anhänger wurde stark verbogen. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 12000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit 15 Personen am Einsatz beteiligt. (az)

Der Verkehrsunfall muss von vielen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen worden sein. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.

