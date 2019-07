vor 26 Min.

Autofahrerin blockiert Autofahrer: Er bleibt auf den Schienen stehen

Eine Autofahrerin bleibt grundlos hinter dem Bahnübergang stehen, als sich die Schranken schließen.

Am frühen Donnerstagabend ist das Auto eines 25-jährigen durch Bahnschranken beschädigt worden. Der Grund ist kurios. Wie die Polizei mitteilt, stand der junge Mann mit seinem Wagen am Bahnübergang in der Schillerstraße. Die Schranken waren zunächst geschlossen. Als der Zug vorbei war und der Übergang wieder frei gemacht wurde, fuhren er und die Autofahrerin vor ihm los. Allerdings hielt der vordere Wagen aus nicht nachvollziehbaren Gründen unmittelbar nach dem Bahnübergang erneut an. Der 25-jährige stand auf den Gleisen und versuchte, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Dennoch fuhr das Auto vor ihm nicht weiter.

Unfallverursacherin flüchtete Richtung Memminger Straße

Nach kurzer Zeit schlossen sich dann erneut die Schranken und beschädigten das Dach des Wagens des 25-jährigen.

Nun fuhr auch das andere Fahrzeug weiter. Der Mann konnte den Gleisbereich gefahrlos verlassen. Allerdings zerkratzte er sich den Lack seines Daches noch massiver und riss sich die Antenne ab. Die Unfallverursacherin fuhr einfach in Richtung Memminger Straße weiter. Der 25-jährige notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Diese ermittelt nun in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen genommen. Der Sachschaden wird derzeit auf 1500 Euro geschätzt. (az)

