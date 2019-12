vor 28 Min.

Autofahrerin prallt bei Kirchhaslach gegen zwei Bäume

Auch auf der Autobahn nahe Hittistetten kracht es. Beide Male war ein Baby mit im Wagen

Von Wilhelm Schmid

Mehrere schwere Unfälle haben sich am gestrigen Mittwoch in der Region ereignet. In zwei Fällen saß ein Baby mit im Wagen.

Zwischen Ebershausen und Kirchhaslach ist eine Autofahrerin gegen zwei Bäume geprallt. Die 42-jährige Frau wurde in bisher unbestimmtem Grad verletzt. Ihr neun Monate alter Sohn kam nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 11.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Ebershausen (Landkreis Günzburg) in Richtung Kirchhaslach (Unterallgäu) mit ihrem Baby im Auto unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie etwa zwei Kilometer vor Kirchhaslach in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Auto prallte am gegenüberliegenden Waldrand gegen zwei Bäume und blieb dort in Schräglage hängen. Die Frau wurde in dem zerstörten Auto eingeklemmt. Sie konnte jedoch noch selbst einen Notruf absetzen, sodass sie bald darauf von den alarmierten Feuerwehren Kirchhaslach und Babenhausen befreit werden konnte.

Die Mutter wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das kleine Kind wurde vorsorglich ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um inzwischen an der Unfallstelle eingetroffene Angehörige der Verunglückten kümmerten sich zwei Notfallseelsorger. Den Gesundheitszustand von Mutter und Kind bezeichnete die Polizei am Abend als stabil.

Die Beamten beziffern den Sachschaden auf etwa 20000 Euro. Nach rund zwei Stunden gab die Polizei die gesperrte Fahrbahn wieder für den Verkehr frei.

Auch bei dem Unfall, der sich circa zwei Stunden später, gegen 13.45 Uhr, auf der A7, zwei Kilometer südlich des Autobahndreiecks Hittistetten, ereignete, war ein einjähriges Baby mit im Wagen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die 36-jährige Mutter mit ihrem Skoda gegen die Mittelleitplanke. Das Auto schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort in der Mitte entgegen der Fahrtrichtung liegen. Sofort entstand ein Stau, der auf der B28 bis zur Einfahrt Senden und auf der A7 bis einen Kilometer hinter das Dreieck Hittistetten zurückreichte. Nach Eintreffen von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei konnte der Verkehr einspurig auf der Standspur vorbei geleitet werden. Die Feuerwehr Senden sicherte die Unfallstelle ab und war der Autobahnmeisterei bei den Aufräumarbeiten behilflich, während der Rettungsdienst die Frau und ihr Baby in eine Klinik brachte. Die Mutter wurde leicht verletzt, das Baby kam so gut wie unverletzt davon.

Den Schaden an Fahrzeug und Leitplanken gibt die Polizei mit rund 7000 Euro an. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag. Dann lösten sich auch die beiden Staus auf.

Auch bei Illerrieden gab es einen schweren Unfall. "Seite 32

Themen folgen