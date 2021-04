Autofahrerin wird bei Unfall in Weißenhorn leicht verletzt

Weil eine Frau einen anderen Wagen übersieht, stoßen zwei Autos in Weißenhorn zusammen. Beide Fahrzeuge sind danach nicht mehr fahrbereit.

Eine leicht verletzte Frau und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.500 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in Weißenhorn ereignet hat. Eine 64 Jahre alte Frau fuhr dort nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto auf der Bodelschwinghstraße in südliche Richtung und wollte die Reichenbacher Straße geradeaus überqueren.

Weißenhorn: Unfall an Kreuzung Bodelschwinghstraße/Reichenbacher Straße

An der Kreuzung übersah die Frau das Auto einer 47-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Reichenbacher Straße stadtauswärts fuhr. Diese konnte eine Kollision nicht mehr verhindern: Ihr Auto prallte seitlich in das Fahrzeug der 64-Jährigen, dass durch die Wucht in die Schubertstraße geschoben wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt die 47-Jährige durch den Aufprall diverse Prellungen, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden stark beschädigten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

