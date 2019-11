vor 1 Min.

Autor stellt Krimi vor: Apothekerin unter Mordverdacht

Jürgen Seibold präsentiert den Fans in Illertissen sein neues Buch. Es ist der Auftakt zu einer Heimatkrimi-Reihe um eine junge Apothekerin.

Zum dritten Mal war der Stuttgarter Krimiautor Jürgen Seibold Gast der Stadtbücherei Illertissen. Deren Leiterin Karin Steck hatte die Lesung im Pfarrsaal organisiert. Seibold stellte den ersten Band seiner neuen Krimireihe um die junge Apothekerin Maja Ursinus vor. Das Buch trägt den Titel „Schwarzer Nachtschatten“. Es geht um Giftmorde, bei denen die Protagonistin als Apothekerin ins Visier der Ermittler rückt.

Erst wurde Ursinus Lebensgefährte, dann ihre Nachbarin mit Solanin vergiftet, ein Stoff der in Nachtschattengewächsen wie Tomaten, Kartoffeln und vor allem in den unreifen Beeren des Schwarzen Nachtschattens vorkommt. Mit Gift beginnt Seibold auch seine Lesung: Einer gefesselten und geknebelten Frau werden Blätter vor Augen geführt, auf denen ihr die Symptome einer Vergiftung mit Nachtschattengewächsen aufgelistet wurden.

Um ihre Unschuld zu beweisen, ermittelt die junge Frau nun selbst

Dann springt die Handlung drei Tage zurück: Es erscheinen zwei Polizisten am Arbeitsplatz von Apothekerin Maja Ursinus. Sie informieren sie, dass nach dem Gifttod ihres Lebensgefährten ihre unbeliebte Nachbarin mit Solanin vergiftet worden ist. Und da Maja als Apothekerin arbeitet und auch gerne im Labor experimentiert, wird sie verdächtigt, dieses Verbrechen begangen zu haben. Um ihre Unschuld zu beweisen, versucht Maja nun, selbst zu ermitteln – und macht sich dadurch nur noch verdächtiger. Sie arbeitet unter anderem inkognito bei der früheren Arbeitgeberin der ermordete Nachbarin.

Seibold trägt die Textpassagen jeweils bis zur richtigen Stelle vor. Er hört immer dann auf, wenn es am spannendsten ist. Dabei schweift der Autor immer wieder vom aktuellen Buch ab und zeigt Verbindungen zu einigen seiner anderen Romanen auf. Bei den Zuhörern, die zum großen Teil Fans seiner Romane sind, kommt das gut an. Der Autor erklärt auch, aus welchem Grund er bestimmte Handlungsorte für seine Geschichte auswählt. Zum Schluss kündigte er noch an, dass er die Krimireihe mit der ermittelnden Apothekerin Maja Ursinus im kommenden Jahr fortsetzen werde. Viele Zuhörer waren so gespannt auf das Ende der Geschichte, dass sie den Krimi gleich kauften.

