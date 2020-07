vor 48 Min.

Autos kollidieren auf Kreuzung: 7000 Euro Schaden

Weil ein Autofahrer einen anderen Wagen übersieht, kommt es zu einem Zusammenstoß in Au. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld rechnen.

Auf der Kreuzung von Josef-Forster-Straße und Fasanenweg in Au hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62 Jahre alter Autofahrer auf der Josef-Forster-Straße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zum Fasanenweg übersah der Mann ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte. Beide Wagen stießen zusammen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ungefähr 7000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

