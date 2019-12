vor 5 Min.

Autos kollidieren bei Herrenstetten

Eine Autofahrerin hat bei Herrenstetten die Vorfahrtsregeln missachtet und einen Unfall verursacht.

Eine Autofahrerin hat die Vorfahrtsregeln missachtet und einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr die 53-Jährige am frühen Sonntagabend den Illerweg von Herrenstetten kommend in Richtung Staatsstraße 2031. An der Einmündung wollte die Frau in Richtung Illertissen weiterfahren.

Unfall bei Herrenstetten: Hoher Sachschaden

Beim Einfahren in die Staatsstraße missachtete sie jedoch die Vorfahrtsberechtigung eines anderen Autos – es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 7500 Euro. Die Frau erwartet ein Bußgeldverfahren. (az)

