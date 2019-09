vor 40 Min.

Autos krachen in Illertissen frontal ineinander

In Illertissen kollidierten zwei Autofahrerinnen.

In der Emershofer Straße wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie des zu dem Zusammenstoß kam, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag war eine 53-jährige Autofahrerin auf der Emershofer Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Im Bereich der Bubenhauser Straße kam ihr eine 40-jährige mit ihrem Fahrzeug entgegen. Wie die Polizei mitteilt, krachten die Beiden frontal ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall in Illertissen: Aussagen der Autofahrerinnen widersprechen sich

Zur genauen Unfallursache kann die Polizei derzeit noch keine genaueren Angaben machen. Ein Sprecher sagte gegenüber unserer Redaktion, dass sich die Angaben der Autofahrerinnen widersprechen. Auch aus der Spurenlage sei zunächst nicht ersichtlich gewesen, was genau passiert sei, so der Polizeisprecher. Doch die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls sollen sich deshalb unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen melden. (az)

