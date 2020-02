vor 23 Min.

Autos prallen nahe Weinried gegen Baum

Zwei Unfälle ereignen sich am frühen Sonntagmorgen zwischen Weinried und Oberschönegg. Die Fahrer hatten wohl Glück im Unglück.

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen auf der Straße zwischen Oberschönegg und Weinried gegen einen Baum geprallt. Dieser stürzte um – und ein weiteres Auto fuhr später dagegen. Die beiden Fahrer hatten offenbar Glück im Unglück: Einer erlitt leichte, der andere keine Verletzungen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, ereignete sich der erste Unfall gegen 5.30 Uhr. Ein Autofahrer war gerade auf der Kreisstraße MN 8 in nördlicher Richtung unterwegs, als sein Wagen in einem Waldstück nach rechts auf das Bankett geriet und Leitpfosten beschädigte. Das Auto schleuderte gegen einen Baum am Straßenrand. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro, so der Polizeisprecher. Der Baum brach durch die Wucht des Aufpralls ab und stürzte auf die Ortsverbindungsstraße. Ein weiterer Autofahrer erkannte den Baum auf der Fahrbahn in der Folge zu spät und fuhr dagegen. Verletzt wurde bei diesem zweiten Unfall niemand. Das Auto wurde beschädigt. (stz)

